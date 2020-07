Posłowie Koalicji Obywatelskiej zorganizowali w środę konferencję prasową w sprawie rozmowy telefonicznej Andrzeja Dudy z rosyjskimi komikami, którzy podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

W kampanii pan prezydent nie miał czasu, żeby odpowiadać na pytania dziennikarzy, a tu miał czas, żeby rozmawiać przez 10 minut z rzekomym sekretarzem generalnym ONZ, a okazało się, że byli to ludzie z Moskwy - powiedział Paweł Olszewski.

Takie sytuacje miały już w przeszłości miejsce, i zwykła rutyna dyplomatyczna powinna działać w taki sposób, żeby prezydent był zabezpieczony od tego typu sytuacji - dodał Paweł Kowal.

Jak zaznaczył, ta sytuacja "w istocie nie jest żartobliwa" i "będziemy długo na arenie międzynarodowej płacić" za dany przez głowę państwa "dowód braku poważnego podejścia do najważniejszych rozmów międzynarodowych".

Z naszej strony oczekujemy wyjaśnienia i podania do publicznej wiadomości przyczyn, dlaczego doszło do tego rodzaju rozmowy, jaka jest rutyna prowadzenia najważniejszych rozmów na najwyższym szczeblu przez pana prezydenta, kto nie wykonał swoich obowiązków i w ten sposób przygotował do rozmowy pana prezydenta - podkreślał Kowal.

Jego zdaniem dobrze by było, żeby prezydent był przygotowany, by w takich rozmowach zadawać pytania i jako rutynę w takich rozmowach używać tłumacza, co "dawałoby komfort prezydentowi". - Oczekujemy od Kancelarii Prezydenta raportu i informacji, jakie przedsięwzięto środki, by podobna sytuacja się nie powtórzyła - mówił Kowal.

Oczekujemy raportu ze strony służb specjalnych, w jaki sposób do tego doszło - dodał Olszewski, zaznaczając, że KO oczekuje też wyciągnięcia konsekwencji personalnych wobec ewentualnie winnych zaniedbań.

"I do like you, Mr. President"

Na rozmowę prezydenta Dudy z Rosjanami zareagował też Donald Tusk, o którym Duda powiedział, że ten go nie lubi.

Komicy Vovan i Lexus

Znani z prowokacji wobec polityków i światowych przywódców rosyjscy komicy Vovan i Lexus (Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoliarow) zamieścili we wtorek wieczorem na portalu YouTube nagranie mające przedstawiać ich rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. W 11-minutowej rozmowie Kuzniecow, który podszył się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, gratuluje Dudzie wyborczego zwycięstwa i próbuje sprowokować go do kontrowersyjnych wypowiedzi, m.in. na temat sporów o historię i pomniki Armii Czerwonej z Rosją czy kwestię Lwowa. Rozmowa prowadzona jest po angielsku.

Dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin Kędryna potwierdził PAP autentyczność nagrania i dodał, że rozmówcy byli weryfikowani przez polską placówkę przy ONZ. Zapewnił, że sprawą zajmą się służby.

Także rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że służby specjalne przyjrzą się sprawie rozmowy rosyjskich komików z prezydentem Dudą.