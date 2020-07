Zgodnie z nim działalność wszelkich organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły będzie wymagać zgody rodziców.

Informacja o odwołaniu piątkowego posiedzenia komisji pojawiła się w czwartek na stronie internetowej Sejmu w wykazie prac komisji sejmowych.

Dzień wcześniej z wnioskiem o odwołanie piątkowego posiedzenia do przewodniczącej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Mirosławy Stachowiak-Różeckiej (PiS) zwrócił się Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jako powód wskazał brak 30-dniowego czasu na zaopiniowanie projektu. ZNP podało, że projekt otrzymał dopiero we wtorek 14 lipca, podczas gdy sejmowa komisja miała się nim zająć już 17 lipca.

Stachowiak-Różecka potwierdziła PAP, że w środę wpłynął do niej wniosek ZNP o odwołanie posiedzenia komisji i że przychyliła się do tej prośby. "Poprosili o 30-dniowy termin na odniesienie się do projektu. Wszystkie opinie są ważne i czekamy na nie" - powiedziała.

Poinformowała, że najprawdopodobniej komisja zajmie się prezydenckim projektem nowelizacji ustawy we wrześniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w szkole i w placówce oświatowej (np. w przedszkolu) "mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki". Podjęcie przez nie działalności w szkole lub w placówce wymaga zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

W uzasadnieniu do prezydenckiego projektu wskazano, że opinia rady rodziców co do organizacji zajęć dodatkowych, mimo iż rada rodziców reprezentuje ogół rodziców, może jednak nie odzwierciedlać poglądów większości rodziców. Ponadto rodzice często nie mają pełnej wiedzy na temat treści przekazywanych dzieciom podczas organizowanych w szkole lub placówce zajęć dodatkowych. "Zdarza się więc, że dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe, na które – w przypadku posiadania przez rodziców pełnej informacji na ten temat – nie zostałyby zapisane" – czytamy w uzasadnieniu.

Dlatego zgodnie z prezydenckim projektem podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymagać będzie uzyskania nie tylko zgody dyrektora szkoły lub placówki i pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki, ale także zgody rodziców dzieci.

Stowarzyszenie lub organizacja zamierzające podjąć działalność w szkole lub placówce będzie musiało bezpłatnie przekazać dyrektorowi tej szkoły lub placówki, w postaci elektronicznej oraz papierowej, prospekt informacji wychowawczej. Ma on zawierać m.in. prezentację programu działalności wychowawczej lub programu rozszerzającego i wzbogacającego formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki, przedstawienie idei wychowawczych prezentowanych przez stowarzyszenie lub organizację oraz tych, które realizował będzie program, a także wskazanie osób realizujących program wraz z informacją o posiadanym przez te osoby doświadczeniu zawodowym, w szczególności w zakresie objętym programem.

Dyrektor ma mieć 14 dni na przekazanie rodzicom tego prospektu (w postaci elektronicznej lub papierowej) oraz poinformowanie ich o możliwości wyrażenia zgody albo braku zgody na podjęcie zajęć przez stowarzyszenie lub organizację. Rodzic będzie miał 7 dni na to, by wyrazić zgodę albo brak zgody w postaci elektronicznej lub papierowej. Nieprzekazanie przez rodzica informacji o zgodzie albo braku zgody oznaczać będzie wyrażenie zgody przez rodzica.

Zgodnie z projektem za uzyskanie zgody rodziców na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub organizację uznaje się wyrażenie zgody przez większość rodziców dzieci uczęszczających do szkoły lub placówki. Zgoda może być cofnięta, jeśli cofnie ją większość rodziców. Rodzice będę mogli zmienić zdanie – wyrazić zgodę lub brak zgody – w dowolnym momencie.

Stowarzyszenia i organizacje, które obecnie działają na terenie szkół i placówek, będą miały 3 miesiące od czasu wejścia w życie projektowanej ustawy na przedstawienie prospektu. Dyrektor będzie miał 14 dni na przekazanie go rodzicom, a ci 7 dni na wyrażenie zgody lub jej braku. Te, które nie otrzymają zgody, nie będę mogły dalej prowadzić działalności na terenie szkoły lub placówki.

Złożenie w Sejmie projektu nowelizacji Prawa oświatowego prezydent Andrzej Duda zapowiedział w czasie kampanii wyborczej na początku lipca na spotkaniu z rodzinami w Pałacu Prezydenckim.