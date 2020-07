Izabela Leszczyna powiedziała w TVN 24, że niektórzy ministrowie są oszustami. Minister Marcin Horała (wiceminister infrastruktury - PAP) dopytywał, których ministrów posłanka ma na myśli. "Ministra Szumowskiego, dokładnie to teraz mówię" - odpowiedziała. "No to pan minister zarobi na pozwie, a raczej jakaś charytatywna instytucja zarobi" – powiedział poseł. "Sądy są wam przychylne, ale tego nie wyciągną" – dodał - opisał sprawę w czwartek portal TVP Info.

Portal poprosił ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o komentarz. Na pewno zapoznam się najpierw w wypowiedzią, bo nie oglądam TVN-u, a potem podejmę odpowiednie kroki prawne – zapowiedział minister.

Nie można pozwalać na ewidentne kłamstwa i oszczerstwa. Wydawało mi się, że kampania już minęła i emocje opadły po drugiej stronie. W końcu przegrali. Ale jak widać, nie wszyscy przeboleli i zaleganie afektu u niektórych jest widoczne – ocenił Szumowski.