"Czas rozprawić się z kolejną fałszywą informacją wykreowaną przez polityków opozycji i dystrybuowaną przez farmy trolli. Zabawne, że na jej podstawie można by też oskarżyć prominentnych polityków PO" - czytamy w sobotnim wpisie wicepremiera na Twitterze.

Sasin nawiązał do swojej piątkowej publikacji na Facebooku dotyczącej wpisywania "ministra Aktywów Państwowych, a także innych osób do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych". Podkreślił, że wpisanie go do rejestru "nie oznacza, że stał się współwłaścicielem 16 spółek".

"Podobnie jak współwłaścicielem 27 spółek (np. Międzynarodowych Targów Poznańskich czy Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych) NIE stał się prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz NIE stała się współwłaścicielką 26 podmiotów (np. gdańskiej Areny czy Portu Lotniczego w Gdańsku), a prezydent Łodzi Hanna Zdanowska – 13 firm (w tym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Aquaparku czy ogrodu zoologicznego)" - napisał wicepremier. "Znaczy to tylko tyle, że organy tych podmiotów postanowiły zgłosić do Rejestru Beneficjantów Rzeczywistych te właśnie osoby" - wskazał.

Według Sasina do rejestru został wpisany wicepremier i prezydenci miast, ponieważ "podmioty te przyjęły po analizach prawnych interpretację, że w ich przypadku właśnie te osoby są, zgodnie z definicją prawną, Beneficjentami Rzeczywistymi". "Jacek Sasin, jako Minister Aktywów, który reprezentuje Skarb Państwa (w przypadku spółek Skarbu Państwa), prezydenci miast jako nadzorcy mienia komunalnego (w przypadku firm komunalnych)" - dodał.

Podkreślił, że nawet w przypadku przyjęcia takiej interpretacji, "osoby te, jako organy, nie działają we własnym imieniu czy na własną rzecz", a reprezentują Skarb Państwa.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został utworzony, by przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązek budowania rejestru został nałożony na wszystkie kraje Unii Europejskiej. CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką (beneficjenci rzeczywiści). Obowiązek zgłoszenia i aktualizacji danych do CRBR mają: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.), spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych. Każda spółka we własnym zakresie wskazuje beneficjenta rzeczywistego na podstawie statutu, rejestru lub umowy spółki.

Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Rejestru.