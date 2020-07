Z badania dot. zaufania do polityków wynika, że 54 proc. Polaków ufa prezydentowi Dudzie (spadek o 2 pkt proc. w stosunku do wcześniejszego badania), a 35 proc. nie darzy go zaufaniem (spadek o 1 pkt proc.); 8 proc. badanych miała do prezydenta obojętny stosunek, 3 proc. - nie miało zdania.

Drugim po prezydencie politykiem cieszącym się największym zaufaniem jest premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu ufa 51 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt procentowe), a nie ufa – 35 proc. (bez zmian). 10 proc. respondentów wyraziła obojętność, 3 proc. - brak zdania, 1 proc. nie rozpoznaje premiera.

Trzecie miejsce pod względem rozmiarów społecznego zaufania zajmuje minister zdrowia Łukasz Szumowski z zaufaniem 48 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.) i z nieufnością wyrażoną przez 29 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.).

Na kolejnych pozycjach rankingu, z zaufaniem około dwóch piątych ankietowanych, lokują się: szef PSL i kandydat w wyborach prezydenckich Władysław Kosiniak-Kamysz z zaufaniem 41 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) i nieufnością na poziomie 24 proc. (spadek o 2 pkt proc.), prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (odpowiednio 39 proc.; spadek o 1 pkt proc. i 48 proc. - bez zmian) i marszałek Sejmu Elżbieta Witek (zaufanie - 33 proc., wzrost o 1 pkt proc.; nieufność 25 proc., spadek o 1 punt proc.)

Następnie w rankingu zaufania są: lider Porozumienia Jarosław Gowin (zaufanie - 27 proc., spadek o 5 pkt. proc.; nieufność 34 proc., bez zmian), wicepremier, minister kultury Piotr Gliński (odpowiednio: zaufanie 26 proc., spadek o 1 pkt proc. i nieufność - 23 proc. spadek o 2 pkt proc.), wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin (zaufanie - 26 proc., spadek o 1 pkt proc.; nieufność - 34 proc., spadek o 2 pkt proc.) oraz wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz (odpowiednio 25 proc. i 21 proc.).

Kolejne miejsca zajmują w sondażu: marszałek Senatu Tomasz Grodzki, któremu ufa 25 proc. badanych (bez zmian), a nie ufa 33 proc. respondentów (spadek o 4 pkt proc.), lider PO Borys Budka (ufa mu 24 proc., o 1 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu, nieufność wyraża 35 proc., mniej o 4 pkt proc.)

Listę zamykają szef SLD Włodzimierz Czarzasty, któremu ufa 17 proc. badanych, a nie darzy go zaufaniem 29 proc., oraz lider partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke - odpowiednio 17 proc. i 52 proc.

Według CBOS szef kancelarii premiera Michał Dworczyk jest tym z przedstawicieli polskiej sceny politycznej, objętych badaniem, "którego nie zna największy odsetek badanych: ponad połowa Polaków (52 proc.) - zauważa CBOS.; spośród identyfikujących Dworczyka, obdarza go zaufaniem 18 proc., a nieufnością 16 proc. badanych.

Ranking społecznego zaufania zamykają lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (17 proc. deklaracji zaufania i 29 proc. nieufności) oraz lider wchodzącej w skład Konfederacji Wolność i Niepodległość partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke (17 proc. deklaracji zaufania i 52 proc. deklaracji nieufności). Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode od 30 czerwca do 9 lipca 2020 roku na próbie liczącej 1339 osób (w tym: 66,1 proc. metodą CAPI, 19,6 proc. – CATI i 14,3 proc. – CAWI).