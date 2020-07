Według ustaleń gazety, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz będzie prawdopodobnie pierwszą zgłoszoną kandydatką na rzecznika praw obywatelskich. Jak podaje "Rz", jako "obywatelską kandydatkę" przedstawi ją koalicja kilkudziesięciu organizacji pozarządowych.

Rudzińska-Bluszcz jest prawniczką i główną koordynatorką ds. strategicznych postępowań sądowych w biurze rzecznika praw obywatelskich. Wcześniej była sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury i członkinią zespołu ds. kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Swoich kandydatów na RPO nie zgłosiły jeszcze największe kluby w Sejmie. Na giełdzie pojawiają się już jednak pierwsze nazwiska. "Rz" przypomina, że na początku lipca "Gość Niedzielny" podał, że kandydatem PiS może być poznański poseł tej partii Bartłomiej Wróblewski. Jest specjalistą od prawa konstytucyjnego, znanym z postulatów zaostrzenia prawa aborcyjnego.

Z naszych rozmów wynika, że rzeczywiście jest poważnie brany pod uwagę. W partii liczą, że Wróblewski przekona do siebie grupkę senatorów opozycyjnych, sympatyzujących z ruchami prolife. Przy pełnym wsparciu klubu senackiego PiS mogłoby to wystarczyć do zwycięstwa. Jednak wciąż nie jest pewne, czy partia go wystawi - pisze gazeta.

Wewnętrzne targi trwają też w Koalicji Obywatelskiej. - Tam na giełdzie nazwisk pojawia się Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka, znana m.in. z bycia pełnomocniczką w sprawach o zakaz dystrybucji naklejek "strefa wolna od LGBT" - donosi dziennik.

Z naszych informacji wynika, że w KO trwają rozmowy na temat strategii. Jednym z pomysłów jest wystawienie prawnika o mniej wyrobionym nazwisku, który mógłby stać się kandydatem kompromisowym. Drugim: zgłoszenie znanego powszechnie kandydata, który przepadłby w Sejmie, jednak zagrał wizerunkowo na korzyść KO - podaje "Rz".

Decyzji nie podjęła jeszcze także Lewica.