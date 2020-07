Szef Komitety Wykonawczego PiS w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma – Dziewiąta" był pytany o pomysł podziału województwa mazowieckiego. To była nasza zapowiedź programowa, także z ostatnich kampanii wyborczej, gdzie prezes PiS Jarosław Kaczyński wspominał o tym, że chcielibyśmy, aby zostały wydzielone województwa mazowieckie i województwo warszawskie - zaznaczył polityk.

Przyznał, że w tej sprawie trwają prace w PiS, ale jest za wcześnie, by o tym mówić. Nie ukrywam, że to jeden z tematów, wokół których są podjęte działania, które mogą stanowić naszą jesienną ofensywę programową. Wszystko przed nami. Sezon ogórkowy w tym roku jest wyjątkowo krótki i sądzę, że jeszcze skrócony będzie bardziej - podkreślił Sobolewski.

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w ubiegłym tygodniu, że na jesieni mogą nas czekać kolejne wybory, gdyż z nieoficjalnych ustaleń dziennika wynika, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo śpieszy się z zapowiadanym już wcześniej wyodrębnieniem stolicy i jej przyległości z województwa mazowieckiego. Nowe województwo objęłoby obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty, czyli tzw. obwarzanek. Według gazety, projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu jeszcze w lipcu.

W piątek w radiowej Jedynce szef KPRM Michał Dworczyk podkreślił, że analizę i prace dotyczące podziału województwa mazowieckiego są już zaawansowane. "Ostateczne decyzje będzie musiało podjąć kierownictwo polityczne naszej formacji" - zaznaczył.