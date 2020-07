Sobolewski podczas rozmowy w TVP1 w kontekście ostatnich wyborów prezydenckich został zapytany o to, jaki PiS ma plan na dotarcie do wyborców z dużych miast. Polityk odparł, że wyniki wyborów są analizowane. Chcemy z tego wyciągnąć wnioski, tak aby za trzy lata mieć skwitowane nasze rządzenie z wynikiem pozytywnym także u mieszkańców dużych miast - mówił.

Na początku września będziemy ogłaszać - oprócz tego, co jest związane z funkcjonowaniem rządu, oprócz tego, co związane jest z dalszym działaniem Zjednoczonej Prawicy i umową koalicyjną - będziemy też przedstawiać założenia programowe, nową ofensywę programową - zapowiedział Sobolewski.

Odnosząc się do negocjowanej obecnie nowej umowy koalicyjnej w ramach Zjednoczonej Prawicy oraz planowanych zmian w rządzie Sobolewski stwierdził, że "wszystko, co w tej kwestii pojawi się w sierpniu, to będzie fake news". Prawdziwej informacji możemy oczekiwać na początku września – podkreślił Sobolewski.

Polityk odniósł się też do doniesień dotyczących podziału Mazowsza. Przyznał, że trwają w tej chwili prace nad projektem. Natomiast kiedy on będzie publicznie dostępny i kiedy zostanie wniesiony do laski marszałkowskiej (...), to jeszcze przed nami decyzja - zaznaczył.

"Trwają analizy i trwają rozmowy"

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało w poniedziałek do resortu rodziny wniosek o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. Szef MS Zbigniew Ziobro argumentował, że w konwencji znajdują się zapisy "o charakterze ideologicznym", z którymi jego resort się nie zgadza. Zdaniem ministra w dokumencie nie ma żadnych rozwiązań w zakresie ochrony kobiet przed przemocą, których Polska by nie spełniała, a w niektórych obszarach polskie standardy są wyższe niż te przewidziane przez konwencję.

Konwencja stambulska - Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. pobierz plik

Sobolewski pytany w TVP1 o ten wniosek odparł, że "trwają analizy". Sądzę, że w najbliższych tygodniach będą ogłoszone decyzje z tym związane, z tym ewentualnym wypowiedzeniem konwencji stambulskiej - oświadczył.

Dopytywany czy to oznacza, że sprawa wypowiedzenia konwencji nie jest pewna, Sobolewski odparł: "Trwają analizy i trwają rozmowy".

Na pewno nie możemy pozwolić sobie na jedno, aby przy okazji tej konwencji narzucano nam treści ideologiczne niezgodne z naszą konstytucją - podkreślił.