Jak podkreślił Ziobro w środowym komunikacie MS "komisja dyskryminuje polskie samorządy i łamie Traktat o Unii Europejskiej".

Reklama

"Wniosek ministra sprawiedliwości jest reakcją na oświadczenie unijnej komisarz do spraw równości Heleny Dalli, która przyznała, że Komisja Europejska odrzuciła wnioski sześciu polskich miast, starających się o unijne środki w ramach programu "Partnerstwo Miast", z uwagi na przyjęcie przez te miasta uchwał o Karcie Praw Rodziny lub o "Strefach wolnych od ideologii LGBT" - zaznaczono.

We wtorek komisarz Dalli informowała, że odrzucono sześć wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu "Partnerstwo miast". Jak mówiła, w ich składanie zaangażowane były polskie władze lokalne, które przyjęły rezolucje dotyczące "stref wolnych od LGBT" lub "praw rodzinnych". Komisarz nie sprecyzowała, o jakie miasta chodzi.

"Minister Zbigniew Ziobro poprosił premiera Mateusza Morawieckiego, aby stanowczo zareagował na forum Komisji Europejskiej, ponieważ decyzje Komisji są niedopuszczalne i bezprawne" - podkreślił resort.

Według Ziobry działanie KE łamie traktaty - "choćby art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej mówiący o poszanowaniu tożsamości narodowej państw" oraz "narusza zasadę równości wszystkich członków Unii Europejskiej w odniesieniu do równości samorządów regionalnych".

Zdaniem ministra decyzje Komisji łamią również art. 9 Traktatu o UE mówiący o równości obywateli UE, którzy - tworząc wspólnotę lokalną - mają prawo głosić swoje poglądy na temat rodziny i jej ochrony w zgodzie z konstytucją.

Ta sytuacja pokazuje, co działoby się, gdyby Komisja Europejska dostała oręż w postaci arbitralnego, pozatraktatowego oceniania działania poszczególnych państw członkowskich - mówił wcześniej wiceszef MS Sebastian Kaleta.

We wtorek KE przyjęła listę 127 projektów w ramach programu "Partnerstwo Miast", które łącznie otrzymały 2 324 327 euro. W ramach programu można było uzyskać dofinansowanie w wysokości do 25 tys. euro na projekty, które mobilizują obywateli na poziomie lokalnym do prowadzenia debat dotyczących konkretnych kwestii z europejskiej agendy politycznej. W projekcie muszą brać udział władze miejskie z co najmniej dwóch krajów, z których co najmniej jeden jest państwem członkowskim UE. Partnerstwo miast musi mieć miejsce w jednym z krajów, które uczestniczą w projekcie.