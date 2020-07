Europoseł Thun wrzuciła na Twittera zdjęcie koperty, którą wysłała Kancelaria Sejmu. Zaproszenie zaadresowano do "Ruży Thun". "Ókłony Pani Marszałek Elrzbieta Witek!", odpowiedziała więc złośliwie europoseł. "Widzę tu taki sam szacunek do polskiej ortografii, jak do Polaków i Polski" - dodała i zapewniła, że z zaproszenia nie skorzysta.

W II turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 12 lipca, Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. głosów uzyskując reelekcję. Jego konkurent Rafał Trzaskowski uzyskał 48,97 proc. Frekwencja wyborcza w II turze głosowania wyniosła 68,18 proc. Na 6 sierpnia marszałek Sejmu zwołała Zgromadzenie Narodowe, które zbierze się w Sejmie. Przed Zgromadzeniem Narodowym Andrzej Duda złoży przysięgę obejmując urząd prezydenta na drugą kadencję.