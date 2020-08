Janusz Gajos podczas tegorocznego 26. Pol'and'Rock nazwał prezesa PiS "małym człowiekiem, który jednym ruchem ręki podzielił nasz kraj i nas samych na dwie części".

To jest zbrodnia – stwierdził aktor. Dodał, że przykłady takich działań znamy z historii.

Tak powstawało to, co później nazwano hitleryzmem. To takie ordynarne wskazywanie jedną ręką. Jest ci źle? Powiem ci dlaczego: bo ten cię okrada. To straszne, ale działa. Logika, od której włos się jeży na głowie - mówił.

Jego słowa na Twitterze postanowiła skomentować Beata Mazurek.

Wyraźnie widać, że PRL, "Czterej pancerni i pies" odcisnęły trwały ślad na mózgu Gajosa. Bardzo przekonująco zagrał rolę zdegenerowanego prokuratura w filmie "Układ". Pewnie, to tylko przypadek. A tak po ludzku, insynuacje prostaka – napisała.