Zgromadzenie Narodowe, zbierze się w Sejmie 6 sierpnia. Przed Zgromadzeniem Andrzej Duda złoży przysięgę, obejmując urząd prezydenta na drugą kadencję. Kulesza, pytany podczas konferencji prasowej w Sejmie, czy posłowie Konfederacji wezmą udział w Zgromadzeniu, oświadczył, że ona sam będzie na pewno. Jak dodał, uznaje to za poselski obowiązek. Zapewnił, że reprezentacja posłów Konfederacji będzie "jak najliczniejsza", a jej skład zostanie wkrótce przedstawiony.

Pytany o środki bezpieczeństwa wprowadzone w parlamencie w związku z epidemią koronawirusa, oświadczył, że nie będzie nosił maseczki, gdyż jest zdrowy. Bardzo cenimy i dbamy zarówno o swoje zdrowie, jak i zdrowie innych. Stosujemy się do tych właściwych zaleceń Ministerstwa Zdrowia, a dziś czytałem na stronie Ministerstwa Zdrowia w informacji, że maseczki zdrowym ludziom szkodzą. Jeżeli będę chory, rozważę założenie maseczki - powiedział poseł. Według Kuleszy rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące noszenia maseczek np. w komunikacji miejskiej jest bezprawne. Przypomniał stanowisko niektórych sądów w tej sprawie. Nie ma podstawy prawnej, by zdrowe osoby zmuszać do noszenia maseczek - zaznaczył poseł.

Do zasad bezpieczeństwa podczas Zgromadzenia Narodowego odniósł się także dyrektor biura poselskiego koła Konfederacji Włodzimierz Skalik. Według niego nie jest tak, że szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska przekazała komunikat o obowiązkowym noszeniu maseczek przez uczestników Zgromadzenia Narodowego. Natomiast - jak zaznaczył - wszyscy będą mieli udostępnione, przekazane maseczki. Skalik wyjaśnił, że w poniedziałek dyrektor Kaczmarska poinformowała, że noszenie maseczek jest zaleceniem. Natomiast Straż Marszałkowska nie będzie wymagała od uczestników noszenia tych maseczek - relacjonował Skalik.

Tak, jak przed każdym posiedzeniem Sejmu także przed tym ważnym, doniosłym wydarzeniem Zgromadzeniem Narodowym będą przestrzegane wszelkie procedury związane z warunkami sanitarno-epidemiologicznymi - zapewniła z kolei szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. "Wszędzie tak, jak przed każdym posiedzeniem, będą wystawione płyny dezynfekcyjne, także zostaną zdezynfekowane ciągi komunikacyjne, sala obrad oraz sale komisyjne. Każdy z parlamentarzystów oraz zaproszonych gości przy wejściu głównym będziecie miał mierzoną temperaturę, każdy otrzyma maski. Jeśli chodzi o członków Zgromadzenia Narodowego będą to maski PP3 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego" - powiedziała Kaczmarska.

Przekazała, że członkowie Zgromadzenia Narodowego będą wchodzić przez ogrody sejmowe; goście, korpus dyplomatyczny też będzie wchodził oddzielnym wejściem od ulicy Wiejskiej. Goście, którzy zajmą miejsca w Sali Kolumnowej oraz w sali 118 również będą mieli oddzielne wejścia od strony Senatu. Prezydent, premier oraz goście zaproszeni na galerię sejmową - jak mówiła Kaczmarska - wejdą główny wejściem.

Pytana o deklarację posłów Konfederacji, że nie założą maseczki podczas Zgromadzenia Narodowego, odparła, że może tylko wyrazić ubolewanie po takiej informacji. Natomiast każdy na salę plenarną ma wstęp, niezależnie od tego czy ma maseczkę, czy nie ma maseczki; to jest Zgromadzenia Narodowe, jest oddzielny regulamin Zgromadzenia Narodowego, w związku z tym każdy parlamentarzysta ma prawo wstępu na salę obrad - podkreśliła Kaczmarska.

Poinformowała, że według danych, które posiada, obecnie 20 parlamentarzystów zadeklarowało, że przebadali się na obecność koronawirusa. Kaczmarska dodała, że szefowie klubów i kół parlamentarnych potwierdzili, że "większość członków" klubów i kół, z wyjątkiem Koalicji Obywatelskiej, weźmie udział w Zgromadzeniu Narodowym.