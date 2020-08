Zgodnie z zaleceniami (Kancelarii Sejmu) przygotowując się do Zgromadzenia Narodowego wykonałem prewencyjnie test na koronawirusa. Okazał się pozytywny. Jestem w kontakcie z Sanepidem. Wszystkich, których spotkałem w ostatnich dniach proszę aby zrobili sobie test. Pozdrawiam - napisał Klimczak we wtorek po południu na Twitterze.

Klimczak jest wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego i szefem ugrupowania w regionie łódzkim.

W sobotę o zakażeniu koronawirusem poinformował senator Koalicji Polskiej-PSL Jan Filip Libicki, który 28 lipca brał udział w posiedzeniu Rady Naczelnej PSL. W poniedziałek okazało się też, że wynik dodatni testu na SARS-CoV-2 mają również senatorowie: KO Artur Dunin i KP-PSL Ryszard Bober (senator informował w mediach, że w środę ma mieć kolejne badania, by potwierdzić wynik pierwszego).

Z informacji, które we wtorek rano przekazała wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon, część senatorów wykonała już we własnym zakresie testy na koronawirusa, inni mają to zrobić w środę w Warszawie.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 680 osób. To najwyższa od początku epidemii liczba przypadków potwierdzonych w ciągu doby. W sumie zanotowano dotąd ponad 48 tys. przypadków.