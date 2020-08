- Dla mnie to też jest trudna sytuacja. Ja nie lubię chodzić w maseczce. Ani mi to nie ułatwia życia, ani nie jest to dla mnie przyjemne - powiedział w Polsat News Andrzej Duda.

Prosił mnie sam pan minister Szumowski, również prosił mnie o to pan minister Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, żebym nosił tę maseczkę, właśnie w związku z zaprzysiężeniem, które skupi ogromną uwagę społeczną. Po to, żeby pokazywać, że trzeba się zabezpieczać, bo rzeczywiście jest tak, że ta liczba zachorowań wzrasta - powiedział w Polsat News prezydent Andrzej Duda. Reklama ZOBACZ WIDEO: