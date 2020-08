"Pan prezydent próbuje zagłuszyć sumienie. Mówi, że były to najbardziej demokratyczne wybory na świecie. Organizacje do tego powołane, OBWE, mówią co innego. Opozycja jest potrzebna władzy do żyrowania kłamstwa" - powiedział w Polsat News europoseł PO Radosław Sikorski.

Pan prezydent nie jest nachalnie inteligentny, więc może wierzyć w te kłamstwa. Ale to są kłamstwa. Jeśli się mówi o zamachu, na którego nie ma żadnego dowodu, jeżeli się szczuje na Żydów, na gejów, bez żadnych podstaw, to to są kłamstwa. Każdy reżim autorytarny musi być zbudowany na kłamstwie. Pan prezydent może nie rozumieć w czym bierze udział, ale historia wystawi mu rachunek - mówił w Polsat News były szef MON. Reklama ZOBACZ WIDEO: