"Przecież „Uchadzi!” było pod adresem Łukaszenki, nie Łukasza" - napisał na Twitterze Donald Tusk, komentując nagłą dymisję ministra zdrowia.

Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia (...). Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaję posłem, pozostaję w przestrzeni publicznej. Będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, do mojego wyuczonego zawodu (...), chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki, chciałbym leczyć pacjentów – mówił wcześniej Łukasz Szumowski na briefingu, na którym poinformował, że podaje się do dymisji. Dzień wcześniej z resortu odszedł zastępca Szumowskiego, Janusz Cieszyński