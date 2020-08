We wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że podaje się do dymisji. Do sprawy odniósł się w internetowym wpisie Jurek Owsiak.

"Szanowny Panie ministrze, hola, hola. Zanim Pan pójdzie leczyć chorych Polaków, proszę pilnie doprowadzić do wyjaśnienia nieprawdopodobnego zakupu przez Pana resort respiratorów za ponad 200 milionów złotych" - napisał Owsiak we wpisie na Facebooku. Reklama "Jako prezes Fundacji WOŚP wiem jaka jest odpowiedzialność za pieniądze, w moim przypadku społeczne, w Pana przypadku publiczne. Proszę więc nie zostawiać żadnego pola domysłom i wraz ze swoim uśmiechniętym zastępcą na cito rozliczyć te zakupy. A potem... spokojnie może się Pan dymisjonować" - zakończył.