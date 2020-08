Nie mogłem powiedzieć, że planuję dymisję, bo wyszedłbym na niepoważnego człowieka. Musiałem ukazywać pokerową twarz - odpowiedział ustępujący minister zdrowia Łukasz Szumowski na uwagę, że zdaniem niektórych uciekł on przed drugą falą koronawirusa. Szumowski dodał, że Waldemar Kraska, który będzie pełnił jego obowiązki do czasu wskazania nowego ministra jest doskonale przygotowany. Posiada raport, który wskazuje, jak przygotować się do jesieni. Warto przy tej okazji dodać, że udało się ufortyfikować Polskę w walce z wirusem. Zbudowaliśmy mury obronne. Stworzyliśmy zaplecze do testowania pacjentów oraz laboratoria, które są niezbędne do tego, aby odbierać wyniki testów. Do tego powstały szpitale jednoimienne - wylicza Szumowski.

Zapytany o to, czy jego zdaniem jesteśmy gotowi na drugą falę koronawirusa odpowiedział: "Tak. Przy tej okazji warto dodać, że niebawem pojawi się szczepionka, która dzięki pewnym uzgodnieniom będzie dostępna w grudniu - zaznaczył. Dodał, że liczba pacjentów zakażonych koronawirusem nie jest zagrażająca służbie zdrowia, a liczba osób które wymagają respiratorów, jest stabilna. Nigdy nie zabrakło dla nikogo ani łózka, ani respiratora. To ważne - podkreślił.