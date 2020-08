W piątek były minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się w siedzibie resortu ze swoim następcą, prezesem NFZ Adamem Niedzielskim. W krótkiej wypowiedzi dla mediów Szumowski przypomniał, że już wcześniej wielokrotnie rozmawiał z Niedzielskim m.in. podczas spotkań zespołu kryzysowego w MZ.

Reklama

- To jest informacja, która bardzo mnie osobiście cieszy, że osoba, która przez tyle miesięcy uczestniczyła jako jedna z głównych osób w zespole kryzysowym, zna kulisy wszystkich przygotowań, regulacji, wszystkich działań związanych z epidemią, przejmuje stery i dalej będzie funkcjonować i już jako główna osoba w tym urzędzie te dalsze działania związane z epidemią wykonywać – powiedział.

- To jest bardzo dobra informacja. Bardzo się z niej cieszę i gratuluję. Myślę, że to jest najlepsza decyzja tak naprawdę w tej chwili dla polskiego systemu ochrony zdrowia – ocenił.

Zwrócił uwagę, że Niedzielski będzie pierwszym od wielu lat ministrem zdrowia, który nie jest lekarzem, ale ekonomistą. Przypomniał, że medycznego wykształcenia nie miała również Franciszka Cegielska, która była szefową resortu zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. Szumowski podkreślił, że Cegielska była cenionym i chwalonym ministrem. - Uważam, że była bardzo dobrym ministrem zdrowia – podkreślił.

- Myślę, że pan Niedzielski zna system służby zdrowia lepiej niż ja i ma ogromne doświadczenie, bo przecież kierował Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli tym organem, który ma najbliższy kontakt ze wszystkimi świadczeniodawcami. Doprowadził do tego, że NFZ ma wzrost zaufania Polaków, jest postrzegany w tej chwili znacznie, znacznie lepiej niż kiedyś. To pokazuje, że pan prezes Niedzielski łączy dwie rzeczy: wiedzę ogromną i doświadczenie zarządcze, menadżerskie, ekonomiczne, z ogromnym doświadczeniem w obszarze medycyny tak naprawdę, bo NFZ jest częścią służby zdrowia – powiedział Szumowski.

Przypomniał, że jedną z pierwszych decyzji Niedzielskiego jako szefa NFZ było zaproszenie do dialogu organizacji zrzeszających pacjentów.

- To pokazuje, jakim człowiekiem jest Adam Niedzielski i jak podchodzi do funkcji. Bo funkcja i prezesa, i ministra jest to funkcja służebna i osoby, które przychodzą, z którymi toczy się dialog, czyli pacjenci, dla których ten system funkcjonuje, są najważniejsi – powiedział Szumowski.

Podkreślił, że Niedzielski ma doświadczenie w walce z COVID-19 – nie tylko uczestniczył w podejmowaniu decyzji dotyczących epidemii, ale również wdrażał je w praktyce jako szef NFZ.

- Gratuluję. Ja osobiście się bardzo cieszę, uważam, że to jest rewelacyjny wybór pana premiera – powiedział Szumowski.