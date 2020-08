Premier brał w Tychach udział w inauguracji programu "Pod biało-czerwoną". To program dla wszystkich gmin, wszystkich powiatów w Polsce. "Pod biało-czerwoną" to propozycja dla wszystkich gmin, żeby wszędzie stawiać maszty, wysokie maszty dla uczczenia naszych rocznic, setnej rocznicy niepodległości, Bitwy Warszawskiej, które niech świadczą o tym, że polskość to jest wielka, wspaniała wartość, że polskość, to jest solidarność, polskość to wolność, a biało-czerwona flaga niech łączy - mówił.

Reklama

Biało-czerwona flaga nie jest ani prawicowa, ani lewicowa. Biało-czerwona flaga, nasze barwy narodowe należą do wszystkich. Biało-czerwona to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i niech na tych masztach ta biało-czerwona flaga przypomina nam o wspaniałej przyszłości, która czeka nas, ale też niech przypomina nam, że nie wzięliśmy się tutaj znikąd, że zawdzięczamy tę wolność, którą dzisiaj się możemy cieszyć, demokrację, którą się możemy cieszyć, właśnie naszym wspaniałym bohaterom - podkreślił szef rządu.

Morawiecki odesłał też do strony internetowej: gov.pl/bialoczerwona, gdzie mieszkańcy będą mogli podpisywać petycję umożliwiającą złożenie wniosku, aby rząd sfinansowania gminom budowę masztów.