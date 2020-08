Te dwa dni, które są przed nami, to nominacje liderów, nominacje szefów zarządów wojewódzkich, co się za chwilę dokona, to wskazanie wszystkich kwestii prawnych, które są związane z tym, że nasze stowarzyszenie zostało już zarejestrowane w KRS, w tej chwili dysponujemy projektem statutu, który będzie konsultowany do samego dołu, do poziomu naszych liderów powiatowych, by nasze struktury były jak najbardziej demokratyczne, by z czasem rzeczywiście zaczęły pracować w sposób, jakiego w polskich organizacjach społecznych czy politycznych jeszcze nie było - powiedział Hołownia.

Jak zapowiedział, odbędą się też warsztaty dotyczące programu stowarzyszenia, komunikacji, kontaktów z mediami i mediacji.

Podkreślił, że choć Polska 2050 jest zarejestrowane od tygodnia, to udało się już wiele zrobić. - Dziś zjazd, dalej dalsze działania liderów wojewódzkich i powiatowych, rozbudowanie naszych struktur, trwają prace programowe, działa już nasz think-tank Instytut Strategie 2050, który tworzy pierwsze dokumenty programowe, ale pozwala nam je też jak najszybciej i merytorycznie reagować na to, co się na polskiej scenie politycznej dzieje - mówił.

Złożyliśmy też dzisiaj nasze postulaty do programu równego traktowania czy zapobiegania nierównościom na lata 2020-2030, o co zwróciła się pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, odrobiliśmy naszą pracę bardzo szybko, przygotowaliśmy kompleksowy zestaw postulatów - dodał Hołownia. Jak zaznaczył, obejmują one problemy seniorów, osób wykluczanych ze względu na tożsamość psychoseksualną czy bezdomnych.

Zapowiedział ponadto, że 3 września Polska 2050 przedstawi pierwsze założenia do - jak mówił - "spokojnego, merytorycznego i organicznego" rozwiązania problemu wynagrodzeń osób sprawujących najwyższe funkcje państwowe i sposobu finansowania partii politycznych. Zapowiedział, że program "na pierwsze 100 dni", który przedstawił kilka tygodni temu, będzie przez stowarzyszenie konsekwentnie realizowany.

Dziś, za chwilę, przedstawimy pierwszy kontrakt obywatelski z zapowiedzianych dziesięciu, które mają być w ciągu pierwszych 100 dni naszego działania podjęty, wystartuje też nasze radio internetowe, rozpoczniemy nasz program edukacyjny z ofertą edukacji psychologicznej dla polskich uczniów, uruchamiamy naszą szkołę liderów - mówił lider stowarzyszenia.

Zaprezentował też nowe logo ugrupowania, przedstawiającym uproszczony graficznie biały kształt Polski z napisem "Polska 2050" na żółtym tle. - Kolory i styl nawiązują do naszej komunikacji wizualnej z czasu kampanii wyborczej (Hołowni, gdy kandydował w niedawnych wyborach prezydenckich) - zauważył.