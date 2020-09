Podczas inauguracji roku szkolnego premier zwrócił uwagę, że ze względu na epidemię ostatnie miesiące były dla wszystkich wyjątkowo trudne.

Za nami sześć najbardziej nietypowych miesięcy w życiu szkół w całej Polsce. Gdyby rok temu ktoś wam powiedział, że będziecie przez ostatnie kilka miesięcy semestru przed wakacjami uczyli się zdalnie, to pewnie nikt by nie uwierzył. Nie było żadnego podręcznika, żeby radzić sobie z tą sytuacją - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że przejście przez trudny okres pandemii w szkołach było możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli, uczniów i dzięki cierpliwości rodziców.

Nazywam ten okres bardzo trudnym, choć wiem, że młodym ludziom, przynajmniej na początku podobało się to, że mieli coś nietypowego, naukę prowadzoną w inny sposób. Ale jednak chyba po kilku miesiącach zdajecie sobie sprawę z tego, że Facebook nie zastąpi wam przyjaciół w szkole, a Google nie zastąpi nauczycieli, że trzeba ten tradycyjny model edukacyjny szanować, bo dzięki niemu jesteśmy w życiu dorosłym tym, kim jesteśmy i dzięki waszemu wysiłkowi - mówił premier do uczniów.

Jak zaznaczył, nowy rok szkolny zaczyna się znowu w sposób nietypowy, dlatego poprosił ich o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych, właściwych dla danego powiatu.

Jesteśmy w Dalikowie w powiecie poddębickim, gdzie na wniosek pana posła Polaka i na wniosek pana wójta zdecydowaliśmy się zainwestować środki w unowocześnienie bazy edukacyjnej. Odwiedziłem kilka zmodernizowanych pracowni: matematyczną, fizyczną, informatyczną i - jak przypominam sobie swoją szkołę, to tu w Dalikowie jest już naprawdę całkiem nieźle - dodał Morawiecki.

Szef rządu nawiązał także do patronów szkoły w Dalikowie, która nosi imię Powstańców Styczniowych. Podkreślił, jak ważne jest dbanie o pamięć o narodowych bohaterach i przeszłości kraju.

Ta przeszłość zakorzeniona w powstańcach styczniowych z tą przyszłością w nowoczesnej szkole (...) to najlepsza inwestycja. (...) To małe, ale ważne kroki ku nowoczesnej szkole, bo ja wierzę, że nowoczesna szkoła to taka, w której wy, drodzy uczniowie, również będziecie dobrze się czuli - powiedział Morawiecki.

Premier życzył uczniom "dobrej nauki" i tego, by wiedza wchodziła do ich głów jak najłatwiej i żeby "im się podobała", a także bezpieczeństwa - na drogach oraz sanitarnego, związanego z zapobieganiem zakażeniom. Zaznaczył, że związane z tym ostatnim zasady będą im towarzyszyć jeszcze przynajmniej przez kilka miesięcy.

Morawiecki skierował też życzenia do nauczycieli i wszystkich mieszkańców gminy Dalików; życzył im radości, bezpieczeństwa epidemicznego i dalszego rozkwitu gminy.