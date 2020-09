Zjednoczona Prawica to znakomity projekt i dalej powinien być realizowany - mówił na antenie TVN24 wiceszef resortu sprawiedliwości, Michał Wójcik. Dodał, że Solidarna Polska chce pozostać w prawicowej koalicji i nie zakłada opuszczenia Zjednoczonej Prawicy. Zauważył jednak, że partia tak łatwo nie podporządkuje się swojemu większemu koalicjantowi. W ostatnich tygodniach poszybowały akcje Solidarnej Polski, mamy sondaże wewnętrzne i w tych sondażach Solidarna Polska ma około 5 procent poparcia. Zaskoczymy w następnych tygodniach transferami różnych osób, które będą się pojawiały w Solidarnej Polsce - stwierdził.

Wójcik powiedział, że choć nie bierze udziału w rozmowach o rekonstrukcji rządu, to jednak liczy, że Solidarna Polska utrzyma swoje dwa resorty (środowiska i sprawiedliwości). Mamy w tej chwili dwa resorty. Mogę powiedzieć: pacta sunt servanda [umów należy dotrzymywać - red.]. Dodał jednak też, że najważniejsze jest stworzenie takiego rządu, który będzie działał najlepiej dla Polaków i nie wykluczył, w dalszej części rozmowy na antenie TVN24, kompromisu ws. rekonstrukcji rządu. Mamy umowę, którą jesteśmy związani z Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem, podpisaliśmy ją kilka lat temu. Nie rozmawiałbym o tym w kontekście tego, ile ministerstw będzie przypadało konkretnemu koalicjantowi. To by oznaczało, że dla nas najważniejsze są stanowiska, a tak nie jest - podsumował.