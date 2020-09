Po blisko pięciogodzinnym spotkaniu, w którym uczestniczyli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz liderzy Solidarnej Polski i Porozumienia - Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin, a także premier Mateusz Morawiecki, szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski oświadczył, że rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze, a koalicjanci są "pełni optymizmu" co do zawarcia kolejnej umowy koalicyjnej i ustalenia podstaw programowych.

Jestem pełen optymizmu i uważam, że już jest zrobiony bardzo dobry grunt pod to - powiedział Sobolewski. Dodał, że w poniedziałek koalicjanci spotkają się ponownie, aby omówić szczegóły. Sobolewski nie chciał zdradzić dziennikarzom m.in. czy ministerstw będzie mniej oraz czy Jarosław Gowin wróci do rządu.

Europoseł Patryk Jaki (Solidarna Polska) przyznał, że "rozmowa rzeczywiście przebiegała w bardzo dobrej atmosferze". Jesteśmy pełni optymizmu, że wkrótce zawrzemy nową umowę koalicyjną i będzie realizowany ambitny program dla Polski. Dlatego jestem przekonany, że to są dobre informacje dla naszych rodaków - powiedział Jaki.

Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa poinformował, że rozmawiano także o strukturze rządu. "Będziemy rozmawiać jeszcze na poziomie roboczym w poniedziałek" - dodał. Według niego, "szykuje się ambitna umowa koalicyjna".

Jeśli tylko uda nam się dojść do porozumienia, to naprawdę to będzie bardzo dobry znak dla całej Zjednoczonej Prawicy i dla wszystkich naszych rodaków - zaznaczył Ociepa.

Sobolewski dodał w rozmowie z dziennikarzami, że "wypadkową umowy koalicyjnej będzie zarówno konstrukcja rządu, jak i nasza ofensywa programowa, wspólna Zjednoczonej Prawicy".