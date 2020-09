Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Podczas spotkania przedstawione zostanie sprawozdanie z dotychczasowych działań w ramach walki z epidemią koronawirusa oraz zmodyfikowana strategia na sezon jesienno-zimowy.

Otwierając posiedzenie Duda przekazał, że zdecydował się na zwołanie Rady, gdyż są ku temu dwie ważne przesłanki. Po pierwsze od kilku miesięcy już walczymy z pandemią koronawirusa. Nastąpiła też w ostatnim czasie istotna zmiana: mamy nowego ministra zdrowia, czyli tego członka Rady Ministrów, który w szczególny sposób odpowiedzialny jest za kwestię zdrowia naszych rodaków - zaznaczył.

Prezydent przypomniał, że szef MZ w czwartek przedstawił nową strategię walki z koronawirusem. Chciałem dzisiaj, żebyśmy porozmawiali bliżej na temat jej szczegółów, na temat przyszłych planów - podkreślił. Duda mówił, że przede wszystkim chciałby zapoznać się z informacją na temat tego jak będziemy działali w okresie jesienno-zimowym.

Jest wielkim pytaniem, co będzie się działo z tym wirusem w tym okresie, na ile będzie on intensywniej działał. Na ile to zagrożenie związane z pandemią będzie wzmożone w tym czasie i jaki środki zaradcze tutaj podejmujemy - mówił Duda.

Prezydent ocenił, że obecna walka z koronawirusem jest skuteczna, a społeczeństwo zachowuje się odpowiedzialnie mimo chwilowego "rozluźnienia" w okresie wakacyjnym.

Pytanie na jakim etapie mamy działania badawcze nad lekiem, szczepionką przeciwko koronawirusowi, bo to są te kwestie istotne i tylko w tym kontekście możemy mówić rzeczywiście o zniknięciu koronawirusa i zniknięciu całkowicie tego niebezpieczeństwa - zaznaczył Duda.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wszystkie kwestie związane z koronawirusem były omawiane - jak co kilka dni - na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wśród tematów posiedzenia wymienił m.in. otwarcie szkół, potencjalne konsekwencje pandemii dla społeczeństwa.