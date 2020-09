- Chcemy dziś skierować uwagę warszawiaków, uwagę wszystkich Polaków właśnie na tę awarię, na konsekwencję tej awarii, która ma swoje źródło (...) w braku decyzji Rafała Trzaskowskiego. Wykorzystujemy do tego moment szczególny, jakim jest dzień, w którym miała mieć miejsce inauguracja ruchu Rafała Trzaskowskiego. I w związku z tym, dziś, aby ten komunikat o konsekwencjach, o skali dodarł do jak największej liczby Polaków, uruchomiliśmy specjalną stronę internetową – powiedział w sobotę na konferencji prasowej Poboży.

Reklama

Strona ma adres: www.ruchtrzaskowskiego.pl.

- Na tej stronie znajduje się specjalny licznik. Ten licznik pokazuje liczbę litrów, która w każdej sekundzie spada do Wisły, litrów ścieków, nieczystości, które wprost trafiają w tej chwili z pominięciem oczyszczalni ścieków Czajka z uwagi na awarię kolektora do Wisły – wyjaśnił Poboży.

Wiceminister przekazał, że licznik aktualnie wskazuje ponad 2 mld litrów ścieków zrzuconych wprost do Wisły.

Do awarii kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka doszło w minioną sobotę. Nieczystości są zrzucane do Wisły.