Został on zapytany w Radiu ZET, czy w ramach zmian w deklaracji programowej partii wezmą na sztandary sprawy społeczności LGBT.

- Nie jesteśmy partią LGBT, z całym szacunkiem dla osób o innej orientacji seksualnej. My jesteśmy partia chadecką. Jednak jako partia chadecka to Platforma wprowadziła na przykład in vitro finansowane z budżetu, przeprowadziła ustawę o uzgodnieniu płci, którą potem zawetował prezydent. Nie zrobiła tego żadna partia lewicowa - oznajmił Sławomir Neumann.

- Mówimy o pewnym centrum. Nie jesteśmy i nie będziemy zakładnikami skrajności po jednej i po drugiej stronie. Pewnie będziemy słyszeć głosy krytyczne z różnych środowisk, które by chciały więcej. O tym będziemy dyskutować, żeby to wpisać w program. Wiele osób w Platformie jest zwolennikami związków partnerskich, ale nie wyobraża sobie możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Dajcie szansę, żeby Platforma była Platformą - dodał.