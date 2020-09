"Łukaszenka mówi to samo od 26 lat i ta propaganda jakoś działa. Wielu ludzi uwierzyło, że jeśli on odejdzie, wszystko się zawali. Zapewniamy, że nowy prezydent po nowych wyborach dźwignie Białoruś" - mówiła w programie "Dzień na Świecie" liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Przyznała, że jeśli będzie to konieczne, usiądzie do rozmów z Alaksandrem Łukaszenką.

Liderka białoruskiej opozycji, kandydatka w sierpniowych wyborach prezydenckich na Białorusi Swiatłana Cichanouska została uhonorowana nagrodą specjalną Forum Ekonomicznego, odbywającego się w tym roku w Karpaczu. Nagrodę przyznała Rada Programowa Forum, organizowanego dotąd co roku w Krynicy-Zdroju. Reklama To był dla mnie długi dzień, ale pełen dobroci, miłości i uśmiechów. Mój pobyt w Polsce jest dla mnie inspirujący - mówiła Cichanouska w rozmowie z Arturem Molędą. Cichanouska jest pewna, że reżim Łukaszenki upadnie. Na pewno zwykli ludzie mają obecnie dobre kontakty z Polską. Wiem, że polskie władze są nam bardzo pomocne, więc po wyborach nasze relacje będą bardzo bliskie - mówiła liderka opozycji. Tusk: UE powinna nominować Cichanouską i jej męża do Pokojowego Nobla Zobacz również Jesteście naszymi najbliższymi sąsiadami i nie zapominamy tego, co dla nas robicie - dodała opozycjonistka. Na pewno będziemy utrzymywać bliskie kontakty gospodarcze i międzyludzkie - zapewniła.