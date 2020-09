"Panie Prezydencie, klaun zamiast edukacji!? Czy taka jest hierarchia ważności Pańskich zadań? Czy cele marketingowe mają być stawiane nad obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do nauki i rozwoju?” - pisze w liście do Rafała Trzaskowskiego Rzecznik Praw Dziecka. "Zamierza Pan wydać prawie 300 tys. zł na paradę klaunów w Warszawie. Do tego ponad 3 miliony zł na warsztaty z elementami seksedukacji adresowane do dzieci i młodzieży. Z ogromnym zdziwieniem przyjmuję informację o planowanym wydatkowaniu w tym roku w sumie 37 mln zł na dialog społeczny, badanie opinii publicznej i komunikację społeczną. Od początku Pańskiej prezydentury – jak wyliczają media – samo tylko Pańskie Biuro Marketingu wydało prawie 4,5 mln zł na promocję i akcje informacyjne. A to tylko niewielka część sygnałów o tego typu wydatkach" - czytamy w piśmie. Pawlak przypomina, że dla uczniów, zwłaszcza tych z biedniejszych rodzin, zajęcia pozalekcyjne są jedyną możliwością rozrywki i rozwijania swoich pasji.

Reklama

List RPD do prezydenta Warszawy pobierz plik

"Tym większe moje wzburzenie - w kontekście wprowadzanych ze szkodą dla dzieci i młodzieży oszczędności – budzą informacje medialne o innych wydatkach m. st. Warszawy, które z uwagi na swój charakter powodują niejednokrotnie również sprzeciw mieszkańców, a które uznał Pan Prezydent najwyraźniej za istotniejsze od właściwej edukacji dzieci" - dodaje RPD. I wzywa Trzaskowskiego do wyjaśnień, czy oszczędności, przez cięcia zajęć pozalekcyjnych to sytuacja doraźna, czy też zostanie utrzymana

Pawlak, mówiąc o wydatkach na promocję, mówi m.in. o sprawie, o której pisało tvp.info. Biuro kultury Warszawy wyda bowiem 280 tys. złotych na projekt "Inwazja klaunów – I europejski Festiwal klaunady”. Najważniejszym punktem tego wydarzenia ma być parada klaunów, która odbędzie się 3 października.