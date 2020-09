W sobotę Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło w mediach społecznościowych akcję #StopFurChallenge, której uczestnicy mają wyrażać poparcie dla tzw. piątki dla zwierząt. Pierwszy w akcji wziął udział Jarosław Kaczyński. To jest naprawdę potrzebne. Tutaj dzieje się bardzo wiele złego i musimy temu złu zapobiec. Każdy dobry człowiek powinien poprzeć tę ustawę. Ja ją popieram z całego serca - zachęca w filmiku prezes PiS.

W akcji, podobnie jak w innych tego typu inicjatywach, uczestnicy nominują do wzięcia w niej udziału kolejne osoby. Chciałbym nominować dwie osoby: pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana posła, przewodniczącego zarządu naszej partii Krzysztofa Sobolewskiego do tego, by dalej w tym kierunku działali, żeby ta akcja się udała, bo naprawdę jest potrzebna zwierzętom, ale jest przede wszystkim potrzebna ludziom, szczególnie dobrym ludziom - podkreślił prezes PiS.

W niedzielę późnym wieczorem na nominowanie go do udziału w akcji #StopFurChallenge przez lidera Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział premier Mateusz Morawicki. W zamieszczonym na Twitterze krótkim wideo Morawiecki przekonuje, że "zakaz hodowli zwierząt na futra to kwestia naszej wrażliwości; to także po prostu zwykła ludzka przyzwoitość".

Chcemy pomóc zwierzętom, ale tak naprawdę pomagamy również samym sobie, pomagamy ludziom, bo to, jak traktujemy zwierzęta, mówi wiele o nas. Przysparzanie zwierzętom niepotrzebnego cierpienia jest sprzeczne z godnością ludzką, dlatego bądźmy dla naszych braci mniejszych po prostu ludzcy - apeluje premier.

Jak dodaje, "jesteśmy częścią świata, częścią środowiska, częścią natury, ale też na nas ciąży szczególna odpowiedzialność za tę naturę". Dbajmy o środowisko naturalne, dbajmy także o zwierzęta. Przecież w XXI wieku można naprawdę bardzo dobrze wyglądać nie zakładając futrzanego okrycia - przekonuje Morawiecki.

Szef rządu nominował do udziały w akcji szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz dziennikarzy Wojciecha Muchę i Jacka Liziniewicza bo - jak zaznaczył premier - "to oni w serii swoich artykułów odkryli patologie, które trafią branżę futrzarską".

Projekt, który został w piątek złożony w Sejmie, dotyczy ochrony zwierząt. Zakłada m.in. humanitarne traktowanie zwierząt, zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, kontrolę społeczną ochrony zwierząt, bezpieczne schroniska, koniec z łańcuchami dla psów oraz utworzenie rady ds. zwierząt przy ministerstwie rolnictwa.