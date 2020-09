Epidemii nie ma - oświadczył poseł Konfederacji. Argumentował, że liczba dziennych zgonów wywołanych COVID-19 ustabilizowała się na poziomie ok. 15 osób dziennie, co czyni koronawirusa równie niebezpiecznym, co inne sezonowe choroby wirusowe. Musimy żyć z tym wirusem - dodał Korwin-Mikke.

