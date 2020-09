Sejm ma się zająć w środę po południu dwoma projektami ustaw dotyczącymi zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Projekt PiS zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, kontrolę społeczną ochrony zwierząt, bezpieczne schroniska, koniec z łańcuchami dla psów oraz utworzenie rady ds. zwierząt przy MSWiA. Projekt KO zakłada z kolei, oprócz zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, także rozwiązania na rzecz godnej egzystencji zwierząt wycofanych ze służby (np. psów policyjnych lub ratowniczych).

Skoro będą procedowane dwa projekty dotyczące zwierząt - Koalicji Obywatelskiej i klubu Prawa i Sprawiedliwości - uważam, że najwyższy czas, aby rozstrzygnąć sprawę niechlubnej tradycji, jaką jest wykorzystywanie koni w drodze do Morskiego Oka - podkreślił Joński. Zdaniem polityka KO, "Tatrzański Park Narodowy jest jedynym parkiem narodowym, gdzie na naszych oczach konają zwierzęta i dobrze będzie tę niechlubną tradycję zakończyć".

Złożę poprawkę do ustawy autorstwa posłów PiS dot. ochrony zwierząt, aby na drodze do Morskiego Oka nie były wykorzystywane konie - zapowiedział Joński. Jednocześnie, ponieważ jest to droga asfaltowa dobrej jakości, o długości prawie ośmiu kilometrów, a część osób nie może, ale by chciała skorzystać z pojazdu, który by do schroniska nad Morskim Okiem mógł przewieźć, będę proponował, żeby była możliwość wprowadzenia na przykład meleksów elektrycznych - dodał.

Jak zaznaczył Joński, "premier Mateusz Morawiecki dużo mówił o elektromobilności, samochodach elektrycznych, więc meleksami można by zastąpić konie".

Niestety co i rusz, w każdym sezonie oglądamy filmy i zdjęcia, z którymi osoby wrażliwe, dobre - jak to mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński - wiedzą, co zrobić przy takiej poprawce i jak zagłosować. Będę apelował do polityków PiS, aby poparli tę poprawkę, jeśli są osobami dobrymi - podkreślił Joński.