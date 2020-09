Ta wojna kulturowa została do Polski zaimportowana z Rosji kanałem kościelnym. Ludzie KGB, GRU, FancyBears i inni odkryli, że stosunek do LGBT to jest ta jedna rzecz, w której nasze społeczeństwo jest naprawdę inne, ma inne podejście niż większość Europy Zachodniej - powiedział europoseł PO Radosław Sikorski w programie "Kropka nad i" TVN24.

Angielski Patryka Jakiego jest coraz lepszy, muszę pochwalić, natomiast jestem bezradny wobec tego co mówi. Na własne oczy widziałem treść uchwały jednej z gmin, w której była mowa o tym, że gmina ma być wolna od ideologii LGBT – mówił Radosław Sikorski w "Kropce nad i” TVN24. Reklama Ta wojna kulturowa została do Polski zaimportowana z Rosji kanałem kościelnym. Ludzie KGB, GRU, FancyBears i inni odkryli, że stosunek do LGBT to jest ta jedna rzecz, w której nasze społeczeństwo jest naprawdę inne, ma inne podejście niż większość Europy Zachodniej - powiedział europoseł PO. Polska będzie zmuszona uznać związki jednopłciowe? Von der Leyen: W UE nie ma miejsca na "strefy wolne od LGBT" Zobacz również Sikorski był również pytany o powiązanie funduszy UE z praworządnością. W sprawie powiązania funduszy z praworządnością rację ma nie Morawiecki, a Ziobro mówiąc, że nam to grozi - odparł