Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen wylała podczas swojego wystąpienia w środę w PE jakieś niesłychane ilości wazeliny wobec europejskiej lewicy. Wydawałoby się, że jeśli ktoś pochodzi z Europejskiej Partii Ludowej, z niemieckiej chrześcijańskiej demokracji, nie będzie się tak podlizywał lewicy. W zasadzie nic innego nie robiła, tylko cały czas składała hołdy lewicowym hasłom. Było to przykre widowisko – powiedział Legutko. Dla mnie przerażającym był moment, gdy powiedziała, że Komisja przymierza się do stworzenia jakiś instrumentów prawnych i politycznych, żeby walczyć z nienawiścią, wpływać na edukację. Co Komisja ma do tego? To jest gwałt na traktatach. KE nie ma żadnych kompetencji, aby wpływać na treść przekazu edukacyjnego - dodał. Jak powiedział, w odpowiedzi na te słowa pojawił się entuzjazm na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Jeśli się mówi o nienawiści czy walce z rasizmem, to kto miałby definiować, co jest rasizmem, a co nie jest – zaznaczył.

Reklama

W opinii Legutko von der Leyen uważa, że Komisja, zapewne też TSUE, będą wprowadzać małżeństwa homoseksualne tylnymi drzwiami do UE”. „To jest rzeczywiście gwałt na traktatach, bo sprawy światopoglądowe nie są przedmiotem regulacji europejskich. W ten sposób zmusza się instytucje sądownicze, legislaturę, wszystkie instytucje kraju członkowskiego, żeby to zaakceptowały i one nie mają nic do powiedzenia. To jest prawna przemoc - wskazał.

Zdaniem szefa EKR, w przemówieniu jeśli chodzi o kwestie dot. światopoglądu, Von der Leyen poszła dalej, niż można było usłyszeć to z ust poprzednich szefów Komisji Europejskich. To tak, jak w reklamie Forda model T, która mówiła, że można sobie wybrać samochód w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że to będzie kolor czarny, ponieważ wszystkie Ford T były czarne. To identyczna sytuacja, gdy tutaj mówi się, ze istnieje wolności światopoglądowa, możecie decydować o sobie, pod warunkiem, że to będzie zgodne z regulacjami europejskim. To szalenie niebezpieczne – wskazał.

Von der Leyen w środowym przemówieniu zapowiedziała, że Komisja wkrótce przedstawi strategię wzmocnienia praw osób LGBTQI. "W ramach tego będę również dążyć do wzajemnego uznawania stosunków rodzinnych w UE. Jeśli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś rodzicem w każdym kraju" - zaznaczyła. Von der Leyen nie przedstawiła szczegółów inicjatywy dotyczącej uznawania praw rodzicielskich osób tej samej płci.