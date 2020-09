Wieś tego nie zapomni. Cygan przez wieś przechodzi raz. Jarosław Kaczyński dzisiaj w nocy przeszedł przez tę wieś – komentowała Beger w Radiu ZET i zwróciła się do Beaty Lubeckiej: - Będzie mnie pani w więzieniu odwiedzała! Ale ja swoje gospodarstwa i rolnictwa będę broniła!

Gość Radia ZET podkreśla, że „zadyma musi być”. - Ona będzie jeszcze większa, bo teraz dopiero jest powód. Mamy stać jak baranki?! – pyta Renata Beger. Zdaniem byłej polityk, likwidacja uboju koszernego i halal, likwidacja hodowli zwierząt futerkowych to 10 mld euro bez powrotu.

Posiadając fermy norki amerykańskiej, my mamy naturalnego utylizatora odpadów poubojowych, przy produkcji drobiu, ryb. Te zwierzęta futerkowe to zjadają. Jeżeli nie będziemy mieli zwierząt futerkowych, to będziemy musieli oddać do najbliższego państwa, które posiada spalarnie a to przełoży się na cenę gotowych produktów – tłumaczy Beger. Gość Radia ZET ma nadzieję, że prezydent nie podpisze tej ustawy.

Pytana o powrót do polityki, Renata Beger odpowiada: - Jeszcze chwilę i może wrócę, bo jak mnie bardziej będzie denerwował Jarosław Kaczyński i PiS to wrócę.