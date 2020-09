– Jeśli Zbigniew Ziobro nie ukorzy się, to dziś zostanie usunięty z rządu. We wtorek możemy mieć już nowego ministra sprawiedliwości ‒ mówi nam osoba zbliżona do Nowogrodzkiej. Jako o potencjalnych jego następcach mówi się o Małgorzacie Wassermann i Przemysławie Czarnku. A to byłby początek usuwania polityków Solidarnej Polski z rządu i jego zaplecza. – Jeśli będzie decyzja o rozwodzie z SP, to funkcje przestaną pełnić wszyscy jej członkowie w szeroko pojętej sferze publicznej i komercyjnej ‒ podkreśla polityk PiS.

Reklama

Alternatywa to koalicja, w której władza i wpływy koalicjantów zostaną zmniejszone na rzecz PiS, a wielomiesięczny konflikt w rządzie między Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim zostanie rozstrzygnięty na korzyść premiera.

Politycy SP podkreślają, że usunięcie ich szefa byłoby przekroczeniem czerwonej linii i że bez nich nie ma większości. ‒ To nie my atakujemy ‒ zapewnia nas jeden z nich.

W piątek politycy PiS, którzy przyjechali do Krakowa z okazji miesięcznicy pogrzebu Marii i Lecha Kaczyńskich, dyskutowali o sytuacji w koalicji. Ich stanowisko jest twarde. ‒ Nie możemy sobie pozwolić na to, by rządzić trzy lata od kryzysu do kryzysu, bo możemy wtedy skończyć z 10-proc. poparciem. Wszystko, co złe, będzie spadać na nas, a oni będą wybierać tylko cukierki – podkreśla polityk PiS.

Ale wyrzucenie SP znaczyłoby, że rząd PiS stałby się mniejszościowy. – A to może oznaczać wcześniejsze wybory – twierdzi nasz rozmówca z PiS. Jak pokazuje sondaż United Surveys dla DGP i RMF FM, wybory to jednak dla PiS pewne ryzyko. Partia Jarosława Kaczyńskiego z pewnością dzisiaj by je wygrała, ale nie musiałoby to oznaczać utrzymania się przy władzy. Za to dla obecnych koalicjantów PiS samodzielny start oznaczałby niewejście do Sejmu.