Myślę, że jest to jeden z realnych wariantów, nie wiem, czy premierem czy wicepremierem, to jest decyzja pana prezesa Kaczyńskiego, natomiast ten polityk ma taki format, że mógłby odegrać rolę stabilizującą w tej napiętej sytuacji, ale do tego musi być dobra wola z obu stron, z naszej strony dobra wola jest - powiedział na antenie TVN24 Michał Dworczyk. Zdaniem szefa KPRM, premier Jarosław Kaczyński, jako osoba chyba najbardziej doświadczona w polskiej polityce na pewno mógłby odegrać bardzo pozytywną, rolę stabilizującą w ramach rządu i w ramach Zjednoczonej Prawicy". Dopytywany przez Konrada Piaseckiego, czy - jeśli zostanie wicepremierem - Kaczyński zajmie się sprawami socjalnymi czy resortami siłowymi, Dworczyk uchylił się od jednoznacznej odpowiedzi. Dodał tylko, że nie zna wszystkich szczegółów rozmów.

Reklama

Kryzys w Zjednoczonej Prawicy pojawił się po głosowaniu w Sejmie nad projektem noweli ustawy o ochronie zwierząt. Mimo dyscypliny podczas głosowania, przeciw ustawie opowiedziało się 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski oraz dwóch z Porozumienia; 15 innych posłów partii Jarosława Gowina wstrzymało się od głosu. To jest koniec koalicji i prawdopodobnie rząd mniejszościowy - mówił w piątek poseł PiS Marek Suski.