Poseł PiS potwierdził w rozmowie w portalu wp.pl, że w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z liderem Solidarnej Polski, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro.

Zbigniew Ziobro dostał pewne propozycje, dotyczące tego, jak ma wyglądać nasza współpraca w obrębie koalicji, którą tworzymy. Ponieważ nie do końca się z tego wywiązał, to wpadł w tarapaty, w których teraz się znajduje - powiedział Girzyński.

Zdaniem posła PiS, Ziobro otrzymał konkretne propozycje, które umożliwią mu funkcjonowanie nadal w koalicji rządowej. Być może nadal nawet na stanowisku ministra sprawiedliwości"- dodał. .

Myślę, że wyglądało to tak, jak rozmowa byłego już trener Legii Warszawa Aleksandra Vukovica, zapewne z prezesem klubu Legia Warszawa. Vukovic dostał od prezesa konkretne zadania. To mu się nie udało, w związku z tym Czesław Michniewicz od wczoraj jest trenerem Legii - powiedział Girzyński, porównując rozmowę Kaczyńskiego i Ziobry do zmian na ławce trenerskiej w Legii Warszawa.

W poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa PiS, w którym brali udział najważniejsi politycy partii, w tym: prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Ostatecznie spotkanie władz PiS zakończyło się po trzech godzinach i jak napisała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska podjęto decyzje o "zdecydowanych rozstrzygnięciach". Dodała, że o szczegółach PiS poinformuje "w stosownym czasie".

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział we wtorek, że w tym tygodniu możemy spodziewać się ogłoszenia decyzji, co do kwestii funkcjonowania rządu i jego składu.