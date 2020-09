Sobolewski w Polskim Radiu 24 powiedział, że obecnie "koalicji nadal nie ma", a to, co będzie dalej się działo, jest uzależnione między innymi od odpowiedzi Zbigniewa Ziobro.

Reklama

Tak jak wcześniej mówił pan prezes Jarosław Kaczyński i inni nasi przedstawiciele: scenariusze w tej chwili wszystkie są na stole. Z rządem mniejszościowym włącznie i w dalszej perspektywie wyborami przedterminowymi - powiedział.

Najbardziej pożądany scenariusz byłby taki, gdzie po wyborach - a dopiero mija rok od wyborów - mamy trzy lata stabilnej większości, w której każdy zna swoje miejsce; przeprowadzamy to, co obiecaliśmy Polakom, idąc do wyborów; kontynuujemy niektóre reformy i przystępujemy do tych zapowiadanych, które mieliśmy przeprowadzić. To byłby optymalny scenariusz. Natomiast w tej chwili ten scenariusz jest zawieszony i szanse na to, że taki mógłby być realizowany, są 50 na 50 - dodał.

Sobolewski poinformował także, że PiS planuje wnieść poprawkę do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w sprawie utworzenia Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. Wskazał, że mogłaby ona kontrolować - zarówno na wsi, jak i w mieście - sytuację zwierząt, które są w gospodarstwach domowych. Dodał, że takie działania inspekcja mogłaby podejmować zarówno z własnej inicjatywy, jak i na wniosek np. stowarzyszeń.