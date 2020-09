Poseł uważa, że pretensje PiS do SP "to nie powód, by koalicję nastawiać na szwank". Szanujmy się. To, że jesteśmy mali nie oznacza, żeby nami poniewierać - zaznaczył Cymański.

Cymański powiedział, że bez Zbigniewa Ziobry Solidarnej Polski nie będzie.

Zbigniew Ziobro ma taką pozycję w Solidarnej Polsce, jak Jarosław Kaczyński w PiS-ie - powiedział.

Jesteśmy otwarci na rozmowy o sprawie ustawy o zwierzętach, o covidowej. Chcemy rozmowy i nasze przekonania nie są ważniejsze od trwania tej koalicji. Ona jest bezcenna - mówił poseł w RMF FM.

Polityk pytany o koalicję powiedział, że nie chcą mieć ani gorzej, ani lepiej niż partia Gowina. Tylko tyle - dodał.

O kompromisie - lub jego braku - ma zadecydować Zbigniew Ziobro. Daliśmy mu wolną rękę w rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim. Jeżeli on pójdzie na kompromis, przyjmiemy to - powiedział Cymański w RMF FM.