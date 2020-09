"Kiedy twój przeciwnik zaczyna robić błędy, to mu nie przeszkadzaj" - powiedział były premier Donald Tusk. Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, w programie "Graffiti" odniósł się do tej wypowiedzi. "Ale kiedy twój przeciwnik jest skrajnym hipokrytą, kiedy udaje, że toczy się jakaś wojna ideowa, a chodzi tylko o stołki, to trzeba to obnażać" - stwierdził odnosząc się do wniosku o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry złożonego przez KO.

Tak już bardzo szczerze i to jest też, myślę, dobra rada pod adresem również opozycji. Kiedy twój przeciwnik zaczyna robić błędy, to mu nie przeszkadzaj. Nie wtrącaj się i pewnie dobrze mnie państwo zrozumiecie, że jestem dzisiaj jednym z ostatnich, który chciałby politycznie radzić tej ekipie - mówił Donald Tusk w TVN24. Reklama Pytany na antenie Polsat News o komentarz do tej wypowiedzi, Budka odpowiedział: ale kiedy twój przeciwnik jest skrajnym hipokrytą, kiedy udaje, że toczy się jakaś wojna ideowa, a chodzi tylko o stołki, to trzeba to obnażać. Spięcie na linii Budka-Grodzki. Przewodniczący PO: Dysonans w komunikacji Zobacz również Dokładnie tak samo postępował Donald Tusk w 2006 i 2007 roku, kiedy Platforma Obywatelska składała takie wnioski (o wotum nieufności - red.) - zaznaczył szef PO.