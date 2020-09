W środę o godz. 13 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się kolejne spotkanie kierownictwa partii w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Poprzednie spotkanie odbyło się w poniedziałek, jednak rezultaty rozmów nie zostały przedstawione opinii publicznej.

Dziennikarze w Sejmie zapytali Terleckiego o medialne doniesienia, że osiągnięto porozumienie w obozie rządzącym i kryzys polityczny zostanie zażegnany.

O tym powiemy dopiero gdzieś ok. godz. 15-16 - powiedział Terlecki. Pytany, czy wszystko jest na dobrej drodze odparł: Tak, najlepszej.

Po poniedziałkowym spotkaniu rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała na Twitterze, że podjęto decyzje o "zdecydowanych rozstrzygnięciach". Dodała, że o szczegółach PiS poinformuje "w stosownym czasie". Rozmowy dotyczyły przyszłości Zjednoczonej Prawicy i dalszej obecności w rządzie polityków Porozumienia i Solidarnej Polski.

W poniedziałek doszło również do rozmów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z liderem SP, ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Jak poinformowała PAP rzeczniczka PiS, J. Kaczyński przedstawił warunki dalszego trwania koalicji liderowi Solidarnej Polski. We wtorek natomiast w siedzibie PiS doszło do spotkania J. Kaczyńskiego z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem. W spotkaniu brał udział również premier Mateusz Morawiecki.