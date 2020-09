Jeżeli prawdą jest, że Prawo i Sprawiedliwość postawiło Zbigniewowi Ziobrze warunek usunięcia jego człowieka z funkcji Prokuratora Krajowego, to znowu pokazuje to, w jakim stanie jest dzisiaj Rzeczpospolita. To znaczy, że jednego specjalistę od haków – twojego specjalistę od haków, ma zastąpić nasz specjalista od haków, żebyście nie zbierali na nas haków, tylko żebyśmy my mogli zbierać na was haki – komentował Szymon Hołownia rzekome ultimatum postawione przez Prawo i Sprawiedliwość liderowi Solidarnej Polski. Zdaniem Hołowni, pokazuje to w jakim sposób rządzący myślą dziś o prokuraturze.

- Jeżeli tak to jest poustawiane, to ja naprawdę mam głęboką determinację w sobie, żeby to zmienić – dodał Hołownia.