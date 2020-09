W środę wieczorem w Warszawie doszło do kolejnego spotkania prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro ws. dalszych losów Zjednoczonej Prawicy. Po zakończeniu spotkania źródło PAP zbliżone do rządu przekazało, że efektem negocjacji ma być wejście lidera PiS do rządu. Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu, będzie uczestniczył w jego posiedzeniach; zostanie szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i będzie nadzorował ministerstwo sprawiedliwości, MON oraz MSWiA - przekazało źródło.

Po zakończeniu środowego spotkania Kaczyńskiego z Ziobro polityk z otoczenia kierownictwa PiS mówił PAP, że rozmowy idą w dobrym kierunku, ale nie można powiedzieć, by już zostało zawarte porozumienie. Wcześniej odbędzie się spotkanie ścisłego kierownictwa władz PiS - zaznaczył. Ma się ono odbyć w czwartek wieczorem lub w piątek po południu.

Cieszymy się, że kolejny etap rozmów przyniósł ze strony Solidarnej Polski akceptację na dodatkowe elementy w zakresie projektów legislacyjnych. Przedmiotem rozmów były m.in. ustawy o ochronie zwierząt i o stanie wyższej konieczności w trakcie epidemii Covid-19. Podczas spotkania omówiono też nową formułę funkcjonowania rządu po planowanej rekonstrukcji – mówił PAP polityk PiS.