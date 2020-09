Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższa niedzielę deklarowana frekwencja wyniosłaby 67 proc. - 43 proc. respondentów zdecydowanie wzięłoby udział w wyborach, a 24 proc. "raczej tak". Z 20 proc. badanych, którzy nie chcą iść do wyborów, 9 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie nie poszłoby do wyborów, a 11 proc. - raczej nie. 13 proc. nie ma zdania czy iść, czy nie iść do wyborów.

Ankieterów interesowało, czy kryzys w koalicji zaszkodził notowaniom Zjednoczonej Prawicy. Według badania kryzys w Zjednoczonej Prawicy zaszkodził jej notowaniom, choć straty nie są wielkie i wydają się do odrobienia.

Spadek w notowaniach Zjednoczonej Prawicy wyniósł 2 pkt proc. w porównaniu z badaniem sprzed tygodnia. PO zyskało 1 pkt proc., Lewica uzyskała o 5 pkt proc. więcej, a Porozumienie - podobnie jak PO - 1 pkt proc. Straciło PSL, które przed tygodniem miało 7 proc. poparcia (spadek o 2 pkt proc.).

W sondażu zapytano też badanych deklarujących głosowanie na Zjednoczoną Prawicę o to, które z jej ugrupowań popierają. 87 proc. wskazało na Prawo i Sprawiedliwość, 4 proc. na Solidarną Polskę, a 2 proc. na Porozumienie. 7 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadzono między 18 a 21 września przez internet metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na ogólnopolskiej reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania próbie 1058 Polaków.