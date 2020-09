Pan prezydent Andrzej Duda zna tę koncepcję od dłuższego czasu. Na początku września był w tej sprawie konsultowany. Jest to propozycja w pełni zaakceptowana przez prezydenta i popierana. To jest rzeczywiście bardzo dobre rozwiązanie - powiedział Spychalski w czwartek w Polsat News.

Według Spychalskiego takie rozwiązanie "wprowadzi nową dynamikę do działań rządu, ale przede wszystkim spowoduje, że współpraca w ramach Zjednoczonej Prawicy będzie zdecydowanie lepsza". Jak zaznaczył, reakcje koalicjantów – prezesa Porozumienia Jarosława Gowina i szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry – świadczą, że "takie oczekiwanie także z ich strony było wyrażane".

Według źródeł PAP zbliżonych do rządu efektem negocjacji koalicyjnych jest decyzja, że "Jarosław Kaczyński ma wejść do rządu, będzie uczestniczył w jego posiedzeniach; zostanie szefem komitetu ds. bezpieczeństwa i będzie nadzorował ministerstwo sprawiedliwości, MON oraz MSWiA". Według przewodniczącego klubu PiS Ryszarda Terleckiego "wszystko wskazuje to, że Kaczyński będzie w rządzie jako wicepremier".(