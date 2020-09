Szczerski pytany w Programie 1 Polskiego Radia, jak prezydent ocenia sytuację w koalicji rządowej powiedział, że Andrzej Duda oczekuje od koalicji tego, co było obiecywane wyborcom, czyli spokoju, stabilności i skuteczności w reformowaniu państwa. Pan prezydent oczekuje na zakończenie rozmów koalicyjnych i podpisanie nowej umowy, na nowy kształt rządu - dodał.

Jego zdaniem dobrze byłoby, gdyby nowy kształt rządu wyłonił się w sposób czytelny, od razu. Żeby nie było zmian stopniowych, żeby to nie było nieustanne dokonywanie kolejnych zmian personalnych. Tylko żebyśmy rzeczywiście mogli mówić o jednej odnowionej Radzie Ministrów w wyniku tej nowej umowy koalicyjnej. I tego pan prezydent oczekuje - powiedział Szczerski.

Odnosząc się do zapowiedzi objęcia przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego funkcji wicepremiera powiedział, że jest to szansa na skuteczne i stabilne rządy Zjednoczonej Prawicy. Prezes Kaczyński nie wchodziłby do rządu tymczasowego, ani rządu mniejszościowego. (...) To jest sygnał do wyborów i polityków, że prezes Kaczyński uznaje, iż nowa umowa koalicyjna daje gwarancje stabilnego rządu - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Według informacji uzyskanych przez PAP w czwartek, podpisanie umowy koalicyjnej nastąpi do końca tygodnia; prezes PiS będzie kierował Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej i nadzorował Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji". Wcześniej w czwartek szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił, że wszystko wskazuje na to, że Kaczyński zostanie wicepremierem. Porozumienie w ZP ma zakładać, że Solidarna Polska i Porozumienia będa miały po jednym resorcie.