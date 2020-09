Mamy dla państwa radosną wiadomość - bardzo się cieszymy, zostało zawarte porozumienie. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii, bo mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych. Jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski - mówił prezes PiS.

Wszystko, co będzie możliwe dla umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela będzie uczynione - dodał Jarosław Kaczyński.

Siłą Zjednoczonej Prawicy zawsze był pluralizm, a równocześnie siłą naszego obozu jest wewnętrzna jedność, którą dzisiaj potwierdzamy - powiedział lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Doszliśmy do wspólnych ustaleń dotyczących nowego programu rządowego na najbliższe trzy lata i do wspólnych ustaleń dotyczących nowej struktury, to będzie bardziej skondensowana struktura rządu, będzie mniej resortów, dzięki temu rząd z całą pewnością będzie funkcjonował sprawniej - dodał.

Ocenił, że podpisanie porozumienia to fakt dobry nie tylko z punktu widzenia obozu władzy, ale "to jest informacja, na którą czekały miliony Polaków". Wyraził przekonanie, że to porozumienie dobrze przysłuży się Polsce.

Czas pokazał, a czas się nie myli, że te pięć lat, które za nami, to dobre lata dla Polski i dlatego mamy prawo wnioskować, że kolejne lata, które przed nami - trzy i ufam następne - to też dobry czas, ale wtedy i tylko wtedy, jeśli będziemy zgodnie współpracować szanując decyzje Polaków, którzy postawili na Zjednoczoną Prawicę, szanując wzajemnie swoją podmiotowość i szanując wspólne cele, jakie wyznaczyliśmy sobie - mówił z kolei szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

Myślę, że ta dobra współpraca jest tą zapowiedzią, którą możemy państwu tutaj jeszcze raz powtórzyć, a potwierdzeniem jej jest zawarta właśnie umowa i podpisane porozumienie - dodał.

Bardzo cieszę się, że doszło do potwierdzenia naszej pełnej jedności, stabilności, która dzisiaj jest tak bardzo potrzebna - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak ocenił szef rządu, zawarte porozumienie, to potwierdzenie "zobowiązań wobec milionów wyborców". I w sumie porozumienie również właśnie z naszymi wyborcami co do realizacji naszego programu w kolejnych trzech latach - zaznaczył.