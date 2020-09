Pięciu panów: Duda, Morawiecki, Kaczyński, Ziobro i Gowin od miesiąca zajmują się sobą, kłócą się który z nich jest ważny, a który ważniejszy. Jako Lewica patrzymy na to z zażenowaniem - powiedział na konferencji prasowej w Olsztynie Czarzasty.

Jak podkreślił, w czasie sporów i rozmów o wewnętrznej sytuacji na prawicy rząd zaniedbał szereg prawdziwych problemów ludzi, z których jako najważniejszy wymienił znaczne pogorszenie sytuacji epidemicznej. Od kilku dni notowane są takie wzrosty zachorowań, jakich jeszcze nie było, ludzie tracą bliskich, a oni się kłócą, który z nich jest ważniejszy - oświadczył Czarzasty.

Teraz powinny być stawiane szpitale kontenerowe, a oni się kłócą - mówił szef SLD. Jak podkreślił, Lewicę te spory "guzik obchodzą, bo i tak wiadomo, że najważniejszy jest Kaczyński".

Lider Sojuszu dodał, że w czasie, gdy pandemia przybiera na sile zaniedbywane są sprawy pacjentów chorych onkologicznie. Jak zauważył, o 90 proc. spadła liczba badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka.

Czarzasty zarzucił też rządowi, że nie zajmuje się trudną sytuacja samorządów, których wpływy z powodu pandemii znacznie spadły, a mimo to nie otrzymują dostatecznego wsparcia od rządu. To z kolei, jak mówił, wymusza na samorządach wprowadzanie podwyżek dla mieszkańców, np. za bilety, czy śmieci.

Kolejny zarzut Czarzastego pod adresem rządzących to nieprzygotowanie szkół i przedszkoli do powrotu do funkcjonowania. Już 200 szkół pracuje zdalnie, a dzieci uczą się, o ile mają laptopy. Rząd nie zapewnił laptopów nawet dla dzieci z biednych rodzin - podkreślił polityk.

Szef Sojuszu krytykował też brak aktywnej polityki zagranicznej Polski względem sytuacji na Białorusi. Nie ma sankcji, bo zablokował je Cypr. Przypominam pięciu panom, że Białoruś graniczy z Polską, a nie Cyprem - zaznaczył.