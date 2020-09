Polityk zaznaczył podczas rozmowy w TVP Info, że prawica jest ponownie w pełni zjednoczona. Dodał, że ma nowy program odpowiadający na "wielkie wyzwania", takie jak pandemia oraz globalny kryzys gospodarczy. Wkrótce będziemy mieli także nową strukturę rządu i nowych ministrów - podkreślił.

Decydujemy się na najgłębszą od trzydziestu lat wewnętrzną reformę rządu. Tych resortów - mogę tu zdradzić - będzie docelowo 14, a więc rekordowo mało. To na pewno usprawni procesy decyzyjne, a w sytuacji globalnej pandemii, w sytuacji globalnego kryzysu gospodarczego, te decyzje muszą często zapadać z godziny na godzinę - powiedział.

Gowin podkreślił, że po reformie rządu Porozumienie będzie odpowiadało za gospodarkę. Powstanie duży, bardzo poważny w czasach kryzysu resort. Będziemy musieli się zmierzyć z tymi wyzwaniami globalnego kryzysu - zaznaczył. Dodał, że minister stojący na czele tego resortu będzie w randze wicepremiera. Gowin doprecyzował, że będzie to resort rozwoju, pracy, budownictwa, turystyki.

Lider Porozumienia zaznaczył również, że zarówno nowa struktura rządu, jak i wejście do niego lidera całego obozu Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, na pewno usprawniłyby jego funkcjonowanie. Jak jednak zaznaczył, to czy Jarosław Kaczyński zdecyduje się wejść do rządu będzie zarówno decyzją jego samego, jak i władz PiS.

Ja, i pan premier Morawiecki, i minister Ziobro, i przede wszystkim współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego z PiS, gorąco wszyscy namawiamy go, aby zdecydował się objąć tę ważną funkcję wicepremiera nadzorującego trzy kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski resorty, a więc MSWiA, MON oraz MS - powiedział Gowin. Trzymam kciuki, aby Jarosław Kaczyński w poniedziałek podczas spotkanie prezydium komitetu politycznego PiS zdecydował się powiedzieć "tak" - dodał.